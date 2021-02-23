إصابة المخرج أمجد أبو العلاء بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج السوداني أمجد أبو العلاء إصابته بفيروس كورونا، موضحا إيجابية المسحة والتحاليل التي خضع لها.

وكشف أمجد عن إصابته عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب "عندما تسمع هذه الكلمات..إيجابي ..positive ..كوفيد19".

أمجد الذي يعد صاحب أول فيلم سوداني يدخل قائمة ترشيحات أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية ضمن مسابقات "الأوسكار"، وهو "ستموت في العشرين"، تعاقد مؤخرا مع الوكالة العالمية CAA ، وقال في تصريح لـ"الخليج 365"،:"أهمية التوقيع مع وكالة إدارة فنانين بحجم وقيمة CAA ، تبدأ من خبرتهم الطويلة في إدارة الكتاب والمخرجين والممثلين والمغنيين، ومنهم رموز فنية مثل بوب مارلي ، و بيونسيه ، وليدي جاجا، وجيمس كاميرون، ومورجان فريمان ، وميريل ستريب، و براد بيت، وجورج كلوني، وبالتأكيد خطوة مهمة لي أن أبدأ مشروعي الفني بدعم وإشراف من وكالة قادرة على فهم حركة الفنون في العالم وتغيراتها بين السينما والمنصات، وبين أوربا وأمريكا والعالم العربي، وهنا هم يفتحون بابا جديدا بإدارة أعمال اسماء من السينما العربية، وتنحصرحتى الآن في نادين لبكي، ومحمد حفظي، ومحمد دياب، ووليد مونس، وعمرو سلامة، وانضم إليهم الآن وكلي سعادة بذلك".

فيلم "ستموت في العشرين" الذي دخل قائمة المنافسة على جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية، حصد عدة جوائز، ومنها "أسد المستقبل" في مهرجان فينسيا الدولي، والنجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي كأفضل فيلم، التانيت الذهبي من مهرجان قرطاج السينمائي، وأيا جائزة مهرجان هامبورج.