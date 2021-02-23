فيديو| تامر حبيب يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف السيناريست تامر حبيب عن تعاونه مع المطربة السورية أصالة في أغنية جديدة، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه قريبًا.

قال تامر حبيب خلال لقائه لبرنامج "The Insider بالعربي" أنه كتب الأغنية منذ فترة، وكان من المقرر أن تضمها أصالة إلى ألبوم "في قربك" الذي صدر قبل عامين، لكنها كانت انتهت من تسجيل الأغاني، لتقرر طرحها بشكل منفرد، ثم تراجعت وقررت ضمها إلى الألبوم الجديد، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد.

أضاف تامر حبيب أن أصالة انتهت من تسجيل الأغنية بالفعل، لكنه لم يسمعها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كتب 3 أغاني من قبل، وكانوا بطلب من المنتجين، لكن تلك الأغنية جاءت بقرار منه، حيث بدأ في التفكير فيها كمشهد يمكن وضعه ضمن أحداث أي فيلم أو مسلسل يكتبه، ثم قرر تحويل الفكرة إلى أغنية.

تابع أن الأغنية تحكي عن مواجهة بين امرأة وحبيبها، تعترف فيها بخيانتها له، مؤكدا أن أصالة تحمست للأغنية فور سماع الكلمات، وكشف عن مقطع منها:

أيوه غلطت ومحدش مننا معصوم

قابلة وراضية بكل اللوم

حتى ولو عايز تجلدني حقك برضه أكيد مفهوم

أنا اللي كنت بقول رافضاها ولو تفكير

واللي بشوفها غدر وجرح وذنب كبير

ييجي اليوم وأقعد قدامك وأنا بستجمع كل القوة

حاسة بموت من اللي هقوله لك

حتى الموت أهون بكتير

وطرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرًأ، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.