"عمرك ما هتعوض دينا الشربيني".. الجمهور ينتقد عمرو دياب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رغم ردود الأفعال الإيجابية التي حصدها إعلان عطر النجم عمرو دياب الجديد فإن جمهور الفنانة دينا الشربيني، انتقد الهضبة بعد طرحه، وظهوره فيه مع الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات.

وجاءت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي: "لسه مش لاقي اللي عايزه في أي واحدة برضه؟

علق آخر: "بتمنى إنت ودينا الشربيني ترجعوا لبعض".

وكتب شخص آخر: "عمرك ما هتعوض واحدة في جمال روح دينا الشربيني".

كتبت أخرى: "البنت الأولى بتشبه دينا الشربيني ولا أنا بيتهيألي".

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".