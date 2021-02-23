"هفضل دايمًا أتباهى بيكي".. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر رسالة لشقيقتها ليلى، معبرة لها عن حبها الشديد لها، ودعمها كممثلة مجتهدة وناجحة.

نشرت ملك صورة تجمعهما، وأخرى لـ"ليلى"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" الكلمات لا تصف كم أنا فخورة بما حققتي حتى الآن".

أضافت :" كنت معاكي لحظة بلحظة وانتي بتشتغلي وتتعبي على نفسك وبتصوري مسلسلين فى نفس الوقت و الاتنين ميقلوش عن بعد فالتعب والمجهود، كنت شايفة بعيني قد إيه بتتعبي ومش بتنامي وبتجتهدي و بتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تطلعي كل واحد فيهم أحسن حاجة وفعلا تعبك مرحش على الفاضي يالولو عملتي أحلى مسلسل فالدنيا (في بيتنا روبوت) اللي مكانش في الذ ولا أحلى منه في الدنيا".

تابعت :" و شفناكي و أنتي (سارة) اللي مشاريعها فاشلة وتافه وملهاش فحاجة غير السوشيال ميديا تقريبا وخليتينا نصدق كل تفصيلة ونضحك على كل أفيه وحقيقي كان أحلى مسلسل فالدنيا عملتيه وطلع حلو أوي كده عشان كمان معاكي هشام و شوشو و عمرو اللي فضلوا دايما فضهرك".

أكملت :" و عملتلنا أكتر مسلسل مشوق فالدنيا (وادي الجن) و شفناكي وانتي (ليال) الذكية الشاطرة اللي قادرة تحل كل المشاكل بذكاء ودايما مركزة، ولا مرة حسيت إن في شبه بين سارة و ليال حقيقي بنتين مختلفين تماما مع إنك كنتي بتصوري الاثنين سوا ودي شطارتك انتي ومجهودك وتعبك، بجد من كل قلبي فخورة بيكي وبحبك وهفضل دايما أتباهى بيكي و أقول أختي ممثلة شاطرة قوي".

يذكر أن ملك شاركت مؤخرا والدها الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،عماد زيادة، سلوى عثمان، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي