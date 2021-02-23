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أخفت حملها لهذا السبب ورحل والدها بالسرطان..حكايات حنان مطاوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحتفل الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها اليوم، الموافق 23 فبراير، إذ أنها من مواليد عام 1979.
في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن حنان مطاوع:
- حنان مطاوع هي ابنة الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي.
- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.
- بدأت مسيرتها الفنية عام 2011 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء".
- شاركت في ما يقرب من 80 عملًا ما بين السينما والتلفزيون.
- في عام 2002 شاركت في مسلسلات :"أميرة في عابدين"، "انظر حولك وابتسم".
- قدمت فيلم قصير بعنوان "الصباح التالي" في عام 2002.
- شاركت بعد ذلك في عدة مسلسلات منها :"رجل الاقدار"، "تعالى نحلم ببكره"، "شمس يوم جديد"، "محمود المصري".
- عام 2003 شاركت في فيلم "أوعى وشك"، وقامت بدور عائشة عبده المحلاوي.
- في 2004 شاركت في مسلسلات :"الجانب الآخر من الشاطئ"، "بنت من شبرا".
- شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها :"قص ولصق"، "الغابة"، "صياد اليمام"، "هليوبوليس"، "وبعد الطوفان"، "القشاش"، "قبل الربيع".
- شاركت حنان مطاوع في عام 2009 في مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج عاصم نجاتي.
- ثم عادت للمسرح مرة أخرى في 2014، بمسرحية "مصر فوق المحن"، في 2015 بمسرحية "انا الرئيس".
- في عام 2017 شاركت في أربعة أعمال تلفزيونية وهم :"طاقة نور"، "نصيبي وقسمتك"، "هذا المساء"، "حلاوة الدنيا".
- شاركت في فيلم "يوم وليلة" 2020.
- تزوجت من المخرج أمير اليماني في 2016.
- ورُزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا"، 11 سبتمبر 2019، ونشرت عبر "انستجرام" صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي.
- تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن التغيرات التي حدثت في حياتها بعد أن أنجبت ابنتها "أماليا".
- وقالت مطاوع، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، :"أماليا شقلبت حياتي، القلب نور والحياة نورت".
- احتفلت الفنانة حنان مطاوع، وزوجها المخرج أمير اليماني، ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بعيد ميلاد ابنتها "أماليا"، 10 سبتمبر الماضي.

- ونشرت حنان أغنية أعدتها خصيصًا لطفلتها من كلمات وألحان عبدالله حسن، وغنتها، وصممت للأغنية فيديو يضم صورًا تجمعها بطفلتها وزوجها.

- وعلقت حنان على الفيديو الذي نشرته عبر موقع "إنستجرام": "عيد ميلاد لأغلى من قلبي، ربنا يخليكي ويحفظك ليا ولبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد ويرزق كل الناس ويخليلي أهلي كلهم يا رب".

- عن أسباب إخفاء حملها، قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تتعمد إخفاء خبر حملها، مشيرة إلى أن فوجئت بالأمر أثناء تصوير مسلسل "لمس أكتاف".
- وأضافت مطاوع، خلال لقاءها في برنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا"، أنها ارتبكت بعد علمها بالخبر وكان عليها أن تكمل التصوير.
- وتابعت: "رسالتي لكل الأمهات، نسيت النوم وأحلامه نسيت لياليه وأيامه".
- كُرمت من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، ومنحها جائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة 2020، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة.
- توفي والدها الفنان كرم مطاوع في 9 ديسمبر عام 1996، عن عمر يناهز ال63 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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