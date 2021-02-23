أخفت حملها لهذا السبب ورحل والدها بالسرطان..حكايات حنان مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها اليوم، الموافق 23 فبراير، إذ أنها من مواليد عام 1979.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن حنان مطاوع:

- حنان مطاوع هي ابنة الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي.

- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت مسيرتها الفنية عام 2011 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء".

- شاركت في ما يقرب من 80 عملًا ما بين السينما والتلفزيون.

- في عام 2002 شاركت في مسلسلات :"أميرة في عابدين"، "انظر حولك وابتسم".

- قدمت فيلم قصير بعنوان "الصباح التالي" في عام 2002.

- شاركت بعد ذلك في عدة مسلسلات منها :"رجل الاقدار"، "تعالى نحلم ببكره"، "شمس يوم جديد"، "محمود المصري".

- عام 2003 شاركت في فيلم "أوعى وشك"، وقامت بدور عائشة عبده المحلاوي.

- في 2004 شاركت في مسلسلات :"الجانب الآخر من الشاطئ"، "بنت من شبرا".

- شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها :"قص ولصق"، "الغابة"، "صياد اليمام"، "هليوبوليس"، "وبعد الطوفان"، "القشاش"، "قبل الربيع".

- شاركت حنان مطاوع في عام 2009 في مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج عاصم نجاتي.

- ثم عادت للمسرح مرة أخرى في 2014، بمسرحية "مصر فوق المحن"، في 2015 بمسرحية "انا الرئيس".

- في عام 2017 شاركت في أربعة أعمال تلفزيونية وهم :"طاقة نور"، "نصيبي وقسمتك"، "هذا المساء"، "حلاوة الدنيا".

- شاركت في فيلم "يوم وليلة" 2020.

- تزوجت من المخرج أمير اليماني في 2016.

- ورُزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا"، 11 سبتمبر 2019، ونشرت عبر "انستجرام" صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي.

- تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن التغيرات التي حدثت في حياتها بعد أن أنجبت ابنتها "أماليا".

- وقالت مطاوع، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، :"أماليا شقلبت حياتي، القلب نور والحياة نورت".

- احتفلت الفنانة حنان مطاوع، وزوجها المخرج أمير اليماني، ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بعيد ميلاد ابنتها "أماليا"، 10 سبتمبر الماضي.

- ونشرت حنان أغنية أعدتها خصيصًا لطفلتها من كلمات وألحان عبدالله حسن، وغنتها، وصممت للأغنية فيديو يضم صورًا تجمعها بطفلتها وزوجها.

- وعلقت حنان على الفيديو الذي نشرته عبر موقع "إنستجرام": "عيد ميلاد لأغلى من قلبي، ربنا يخليكي ويحفظك ليا ولبابا يا أغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد ويرزق كل الناس ويخليلي أهلي كلهم يا رب".

- عن أسباب إخفاء حملها، قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تتعمد إخفاء خبر حملها، مشيرة إلى أن فوجئت بالأمر أثناء تصوير مسلسل "لمس أكتاف".

- وأضافت مطاوع، خلال لقاءها في برنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا"، أنها ارتبكت بعد علمها بالخبر وكان عليها أن تكمل التصوير.

- وتابعت: "رسالتي لكل الأمهات، نسيت النوم وأحلامه نسيت لياليه وأيامه".

- كُرمت من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، ومنحها جائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة 2020، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة.

- توفي والدها الفنان كرم مطاوع في 9 ديسمبر عام 1996، عن عمر يناهز ال63 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.