سامو زين يدعو تامر حسني لتقديم عمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حل الفنان سامو زين ضيفا على سلمى قاسم في برنامجها عالبحري، الذي يذاع

على راديو إنرجي 92.1، اليوم الثلاثاء، من الساعة 12 وحتى 2 ظهرا.

ودعا سامو زين في حلقته مع عالبحري، الفنان تامر حسني لتقديم عمل معه

بناء على رغبة الجمهور -على حد وصفه، مؤكدا أنها دعوة يستقبلها باستمرار من

متابعيه، ويتمنى تحقيقها.

وتحدث سامو زين عن أعماله المقبلة، موضحا إنه يركز بشكل أكبر على الغناء.

وعن شخصية عبده الفتوة التي قدمها فى مسلسل طعم الحياة، قال إنه طور

الشخصية كثيرا أثناء التصوير، وكان يتناقش مع فريق العمل لتقديم شكل

كوميدي لطيف للشخصية، ووصف الانتقادات التي تعرضه له بأنه "حب الناس".