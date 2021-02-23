بصور تجمعهما.. ريهام عبد الغفور تهنئ حنان مطاوع بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها، الموافق اليوم 23 فبراير الجاري.

نشرت ريهام صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"ولسه مكملين، كل سنة وأنتي طيبة يا حنونا".

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dm، والحكاية من قصة يسري الفخراني وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة مصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كما تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها في فيلم "واحده كده"، بطولة سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، وإنتاج شركة هارموني وشركة allusionist pictures وشركة هاي ميديا.