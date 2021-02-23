تفاصيل الاحتفال بالذكرى 30 لرحيل أحمد منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بالذكرى الثلاثين لرحيل الفنان الراحل احمد منيب، تقدم فرق "منيب باند" و"منيب التراثية" مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل المقام مساء الخميس 25 فبراير على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.

خالد منيب "نجل الفنان الراحل" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365", قال :" فرقة منيب التراثية، التي يقودها شقيقي فتحي منيب، تقدم أغاني باللهجة النوبية بالزي والإيقاعات والرقصات الشعبية، فيما تغني"منيب باند", الأغاني الحديثة التي لحنها والدنا الفنان الراحل، و غناها مجموعة كبيرة من فنانين جيل الثمانينات، وفي مقدمتهم الفنان محمد منير، ومنها "الليلة ياسمرا", و"صدقني يا صاحبي", و"في دائرة الرحلة", و"طلب القهوة", وغيرها"

وتحل يوم 27 فبراير الذكرى الثلاثين لرحيل الفنان أحمد منيب، الذي توفي عام 1990.