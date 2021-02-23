الخامس من مارس.. صالات السينما في مدينة نيويورك تعيد فتح أبوابها

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

تعيد صالات السينما في مدينة نيويورك فتح أبوابها في الخامس من مارس/ آذار، بعد نحو عام من إغلاقها بقرار إداري بسبب جائحة كوفيد-19.



يأتي ذلك مع الالتزام بنسبة قصوى للمتفرجين تبلغ 25% من قدرتها الاستيعابية الاعتيادية، على ألا يتعدى عدد هؤلاء في كل صالة 50 متفرجا، على ما أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو الاثنين.

ويشكل هذا القرار جرعة دعم لقطاع السينما في الولايات المتحدة الذي حُرم أكبر منفذين له في البلاد أي لوس أنجلوس ونيويورك.

وفي نيويورك، أغلقت صالات السينما منذ 17 مارس/ آذار 2020 بموجب مرسوم أصدره رئيس البلدية بيل دي بلازيو، ويأتي القرار بعد تراجع أعداد الإصابات بكورونا وحالات الدخول إلى المستشفى جراء الفيروس في نيويورك إلى مستوياتها المسجلة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، أي في بداية الموجة الثانية من الجائحة.

وانضمت مدينة نيويورك إلى سائر مدن الولاية حيث سُمح بإعادة فتح الصالات السينمائية فيها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

مع ذلك، قررت بعض الصالات في سائر أنحاء الولاية الاستمرار في الإغلاق بحجة أن إعادة الفتح ليست خيارا مربحا اقتصاديا.

وأثنت القيود المفروضة على عدد المتفرجين وبيع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى غياب الأفلام التي من شأنها استقطاب الجمهور، مشغلي الصالات عن إعادة الفتح.

وأدت الجائحة إلى تأخير طرح أكثرية الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، فيما اعتمدت بعض الاستوديوهات استراتيجية على عرض أعمالها بصورة متزامنة في الصالات وعلى المنصات الإلكترونية.