كريس جنير على خطى بناتها وتدخل عالم مستحضرات التجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قرّرت “حوت” عائلة كارداشيان، كريس جنير، السير على خطى بناتها ودخول عالم مستحضرات التجميل.

وقدّمت العائلة الشهيرة مستندات قانونية خاصّة بالعلامات التجارية لامتلاك بعض الأسماء المختلفة لخطوط التجميل والعناية بالبشرة التي من المفترض أنها تخطط لإطلاقها بما في ذلك “Kris Jenner Beauty” و”Kris Jenner Skin” و”Kris Jenner Skincare”.

ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها موقع “تي إم زي” الأميركي، تتطلع كريس إلى استخدام اسمها على مجموعة واسعة من منتجات للشعر والبشرة والأظافر والعينين، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور.

دخلت بنات كريس جنير عالم مستحضرات التجميل والمكياج قبل والدتهم، حيث تمتلك كيم إمبراطورية جمال ضخمة ومستحضرات كايلي جينر حوّلتها إلى مليارديرة، وتتعاون كلوي وكورتني أيضاً لإطلاق بعض المستحضرات مع كايلي. يبدو أنّ الأخيرة لم ترغب في خوض مغامرة صناعة التكيلا مع كيندال.