بعد زواج استمر مئة يوم فقط.. نجمة “قيامة أرطغرل” تتزوّج مجددًا من طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعض الحب لا ينهيه زمن ولا حتى طلاق، وفق ما أظهرت الممثلة التركية بورجو كيراتلي، بطلة مسلسلي “قيامة أرطغرل” و”العشق ومافي”، بزواجها مرّة ثانية من طليقها ومواطنها المغني سنان أكتشيل.

وفاجأت كيراتلي جمهورها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “انستغرام”، بنشرها صورة من زفافها الثاني برفقة زوجها، معلقةً بقولها: “السيد والسيدة أكتشيل”. وقام زوجها بالأمر عينه.

وكانت صاحبة شخصية جوكتشا خاتون خلال الموسمين الأول والثاني من “قيامة أرطغرل”، تزوّجت للمرة الأولى من أكتشيل، في الـ24 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2018 في القنصلية التركية في العاصمة الهولندية أمستردام، ولكنهما انفصلا بشكل رسمي بعد مئة يوم فقط، في السادس من شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2019.

وتألقت كيراتلي في زفافها الجديد بفستان من الانتيل الأبيض والشفّاف، والمخرّم في جزئه العلوي، كما اعتمدت الطرحة الطويلة.

واختارت في زفافها الثاني تصميماً أكثر كلاسيكيةً من فستان الزفاف الأول، حين أطلّت بفستان زفاف أبيض قصير.