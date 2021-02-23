هكذا انتهت أزمة ميراث شعبان عبد الرحيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد الأزمة التي أحدثتها الفنانة اللبنانية منار حمزة بمطالبتها بنصيبها من ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم حيث ادّعت أن الأخير أوصى لها بفيلا خاصة به وأنه حرّر لها عقد بيع بها، حرصت على أن تُنهي تلك الأزمة بشكل ودّي.

وكان أولاد الفنان الراحل قد هاجموا منار واتهموها بالنصب، وأنها لا تملك أي شيء من ممتلكات والدهم، وأكد عصام الابن الأكبر لشعبان عبد الرحيم أن منار لا يحق لها أي شيء من تركة والده، وأنها لو كانت تملك أي شيء فسوف يعطيها إياه بدون نقاش.

ولكي تنهي منار حمزة، الشهيرة بمنار اللبنانية، الخلاف بينها وبين أبناء المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، اتخذت خطوة إيجابية حيث حرصت على حضور حفل زفاف نجله عصام شعبان عبد الرحيم.

وكانت منار قد أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبتها بنصيبها من ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، مشيرة إلى أن الإرث أمر حساس بالنسبة إليه.