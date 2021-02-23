ليلى علوي تتحدث عن بداياتها وسبب غضبها من لقب الدلوعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: خلال لقائها مع الإعلامية مها الصغير في برنامج It’s Showtime الذي تقدمه على قناة CBC، قالت الفنانة ليلى علوي إنها شعرت بالظلم من الاتهامات التي قيلت عنها في بدايتها مع التمثيل، في صيف السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية.

وأوضحت أنها اتهمت بأنها بنت حلوة ودلّوعة، وليست عندها أدوار مختلفة، وهي غير ذلك تماماً، لكن تلك كانت الأدوار التي تعرض عليها، ولهذا حاولت البحث عن أدوار مختلفة تنقلها إلى خانة أخرى غير التي عرفت بها، ولذلك وافقت على العمل في فيلم “شوارع من نار”، من إخراج سمير سيف، وفيلم “خرج ولم يعد” من إخراج محمد خان.

وأضافت ليلى علوي: “أنا لا أمثل لأنني أرى نفسي حلوة، ولم أهتم أبداً بذلك، لكنني أحببت الكاميرا والتمثيل، وأن أعيش شخصيات غير شخصيتي، وأحببت التحدي وبقيت أحبه”.

من ناحية أخرى تنتظر ليلى الإفراج عن فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر” ليكون عودة لها إلى السينما التي غابت عنها منذ ثلاث سنوات منذ قدمت فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، كما تواصل تصوير فيلمها الجديد “ماما حامل” والذي من المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر القادم.