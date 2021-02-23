تفاصيل جديدة تُكشف بشأن أزمة أغنية محمد فؤاد.. وتعليق من الشركة المنتجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئ جمهور المطرب محمد فؤاد بحذف أحدث أغانيه “أحكيلك” والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” بدون أسباب، وأعلن فؤش تقديمه بلاغاً إلى النائب العام ضد الشركة التي تعاقد معها لإنتاج الأغنية، وكتب: “بلاغ إلى السيد النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد الشركة، لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان، والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك، وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب”.

وقال محامي الشركة المستشار نزيه مسعود: “يرجع النزاع بين الشركة ومحمد فؤاد لعام 2021 بعد أن تم اتفاق على إنتاج ألبوم غنائي للمطرب يتم طرحه عام 2013، وبسبب الأوضاع غير الملائمة تم الاتفاق على تسليم الألبوم في شهر يونيو لعام 2016 وتم دفع مبالغ مالية”.

وذكر مسعود في تصريحات تلفزيونية: “وبناء عليه تم تسليم قناة اليوتيوب للشركة لإدارة محتوى محمد فؤاد وتم تفعيل العقد وطبقا للمستندات قامت بمخاطبة إدارة اليوتيوب لوقف عرض أغنية “أحكيلك” لطرحها بطريقة غير المتفق عليها مع الشركة المنتجة وعدم التزام محمد فؤاد بالعقد الموقع بينهما”.

وتابع: “في عام 2018 فوجئنا ببيان لمحمد فؤاد بأنه غير متعاقد مع أي شركة إنتاج وكأننا اشترينا الوهم، فقمنا بعمل جنحة نصب ضد شقيق الفنان محمد فؤاد الذي أبرم العقد معنا، وتم الحكم فيها بالحبس ثلاث سنوات حضورياً مع الشغل والنفاذ وتدخل العديد من الأطراف حتى لا نقوم بتنفيذ حكم الحبس وتنازلنا جنائياً وتمسكنا بحقوقنا كاملة في الألبوم والتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك”.

وأشار محامي الشركة إلى أن محمد فؤاد قام برفع أكثر من قضية على أشقائه لفسخ التعاقد المبرم بينه وبينهم لفض التعاقد المبرم، ولكن لم يتم الفصل في القضية حتى الآن، وآخر إجراء تم هو إحالة الدعوى لمكتب الخبراء بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2021 لذلك عقدنا مازال سارياً مع الفنان، ولنا كافة الحقوق على أي ألبوم يصدر له وهو المتعاقد عليه والذي لم يسلمه حتى الآن، كما فجر مفاجأة بأن لم يتم إخبار الشركة بالبلاغ الذي قال محمد فؤاد أنه قدمه ضدهم لدى النائب العام.

يذكر أن محمد فؤاد عاد للساحة الغنائية مجددا بنشاط ملحوظ في الفترة الأخيرة فطرح في أيام قليلة ثلاث أغانٍ آخرها «أحكيلك» التي طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وطرح قبلها أغنيتي «ليه» وهي أول أغاني ألبومه الجديد، وكذلك أغنية “في الحفلة” التي كانت في بداية العام، التي تعاون فيها مع مغني المهرجانات دبل زوكش “كمؤلف للكلمات”، ومن تلحين علاء فيفتي، والتي أحدثت جدلاً كبيراً بسبب أداء فؤاد الأغنية بطريقة المهرجانات.