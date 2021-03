كيم كارداشيان توثّق طلاقها من كانييه ويست بحلقة تلفزيونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفادت تقارير أنّ نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان (40 عاماً)، ستوثّق طلاقها من مغني الراب كانييه ويست علناً عبر شاشة التلفزيون، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ومن المتوقع أن تتحدّث كارداشيان عن طلاقها التي تتعدّى قيمته الملياري دولار في الموسم الأخير من برنامج “Keeping Up with the Kardashians” الذي يتمحور حول حياة العائلة ويبثّ عبر قناة “إي”.

وأفادت مصادر أنّ الكاميرات رصدت بعضاً من المشكلات في علاقة كارداشيان وويست، وأن الطلاق سيكون موضوع الحلقات الأخيرة من البرنامج.

كما ورد أنّ العائلة أبرمت صفقات مربحة مع خدمتي بثّ البرامج “Hulu” و”Star”، ومن المتوقع أن يركّز البرنامجان الجديدان اللذان لم يصوّرا بعد وسيتم بثهما في 2021، على الخلاف بين الزوجين.

يذكر أنّ كارداشيان طلبت رسمياً الطلاق من زوجها كانييه ويست، بعد سبعة أعوام من الزواج، وأنّ انفصالهما يجري بشكل ودّي، وهي قد طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

وتزوج ويست من كارداشيان في 2014 ولديهما 4 أولاد. وأفادت مصادر إن علاقة الزوجين “انتهت منذ فترة طويلة”، وتجري حالياً محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، فيما بقيت كارداشيان في منزلهما بلوس أنجلس مع الأولاد.