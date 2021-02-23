“مبروك هيفاء” ترند في الوطن العربي.. جمهور هيفاء وهبي يحتفل بنصرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شكّل انتصار النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مدير أعمالها السابق محمد وزيري، ضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث تصدّر هاشتاغ “مبروك هيفاء” في الساعات الماضية قائمة الترند بموقع “تويتر” في لبنان ومصر والإمارات والسعودية وعدد من البلدان العربية.

وأعلنت هيفاء وهبي عن صدور القرار في قضيتي النصب والإستيلاء التي تقدّمت بهما أمام القضاء المصري ضد مدير أعمالها السابق، من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، وكشفت أن محكمة الجنح في مدينة الشيخ زايد قررت حبس محمد وزيري بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.

وتم الحكم بسجن محمد لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والإستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة والتحفظ على جميع ممتلكاته.

كما تم إحالته إلى محكمة الجنايات في قصية أخرى وهي جريمة غسيل الأموال وتنتظر هيفاء الحكم الذي سيصدر عنها.

وكانت هيفاء قد تقدّمت بعدّة دعاوي ضد محمد بتهمة نصبه عليها والإستيلاء على ممتلكاتها بمبلغ يُقدّر ب 63 مليون جنيه من خلال التوكيل الذي منحته له.

وسافرت إلى مصر منذ أشهر بعد إعادة فتح المطارات واستطاعت الحصول على حقها المادي من فيلم “أشباح أوروبا” الذي لم يدفعه لها محمد كونه منتج العمل.