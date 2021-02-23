أحلام عن تعاونها مع معالي المستشار تركي آل شيخ في “الفرقا”: “العمل للتاريخ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحدثت النجمة الإماراتية أحلام عن أول تعاون فني جمعها مع معالي المستشار تركي آل شيخ، في ألبومها الجديد “فدوة عيونك” وذلك بعدما قدمت أغنية “الفرقا” وهي من كلماته، الحان نواف عبدالله، توزيع عدنان عبدالله، مكس جاسم محمد ومهندس الصوت م. محمد عصمت.

وأكدت أحلام في لقاء لها مع روتانا “أف ام” أنها من عشاق قصائد معالي المستشار تركي آل شيخ، كاشفة أنها هي من طلبت منه أغنية لأنها معجبة بكل أعماله، لافتة أنها عندما استمعت الى أغنية “الفرقا” أعجبت بكلامها جداً. مضيفة أن لحن نواف عبدالله سيوصل الاغنية الى مكان آخر بجماليته. مؤكدة أن هذا العمل سيكون للتاريخ.

بدوره حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ على الردّ على أحلام وقال: “شكراً للفنانة الكبيرة احلام و أخي وعشرة عمري نواف عبدالله ولروتانا، عمل كلماته من سعودي ولحنه من كويتي واداء كبير من بنت الامارات، يثبت ان الفن الخليجي قادر على الوصول والتميز، خليجنا واحد، يجمعنا الدم والنسب والتاريخ”.

لترد عليه أحلام: “شكراً لك معاليك ولنظرتك الثاقبة للعمل كنت تشوف العمل وين رايح وحطيت خطة العمل ترفع لك القبعة معاليك تشريف كبير اني غنيت لك واتمنى يتكرر هذا التعاون وانا من عشاق شعرك ويا رب اكون وصلت احساسك كشاعر بصوتي ووصلت لحن اخي الملحن الكبير نواف عبدالله وبنت زايد وبنت الإمارات متشرفة بكم”.