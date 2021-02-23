أصالة تعترف بخيانتها.. “حتى الموت أهون بكتير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعمل النجمة السورية أصالة نصري على ألبومها المصري الجديد، حيث اختارت مواضيع الأغنيات التي فيها الأمل والفرح والحب والرقص، إضافة الى أغنية واحدة تتحدث عن الخيانة.

وقد كشف الكاتب تامر حبيب ان أصالة وضعت صوتها على أغنية تتحدث عن الخيانة وهي من كلماته والحان ايهاب عبد الوهاب.

تابع كاشفًا بعض تفاصيل الأغنية التي هي عبارة عن مواجهة بين فتاة تعترف لحبيبها أنها خانته وذلك ضمن لحظة جريئة. معبّرا عن سعادته بعدما رأى الحماس عند أصالة لغنائها.

وكشف “حبيب” عن مطلع مطلع الأغنية لأول مرة: “ايوا غلطت وما حدش منا معصوم/ قبلا وراضية بكل اللوم/ حتى لو عايز تجلدني/ حقك برضو أكيد مفهوم/انا لي كنت بقول رافضاها لو تفكير/ ولي بشوفها غدر وجرح وذنب كبير/ يجي اليوم واقعد قدامك/ وانا بستجمع كل القوة/ حسا بموت من لي حا قولهالك/حتى الموت اهون بكتير”.

فهل أحبت أصالة ان تنقل الى الجمهور بصوتها شعورها العميق بالحزن بعدما عاشت تفاصيل ألم الخيانة في السنتين الاخيرتين خاصة عقب إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، اضافة الى الصدمة التي عاشتها مؤخرًا عقب مشاهدتها صورة تجمع طليقها مع حبيبته.

من جهة أخرى، كشفت أصالة في وقت سابق أنها ستصور أغنية “رفقًا” من ألبومها الخليجي “لا تستسلم” مع المخرجة اللبنانية انجي جمّال. وأكدت أصالة ان أغنية “رفقًا” هي من الأغنيات التي تفتخر بها جداً، معتبرة هذا العمل المطروح بطريقة موسيقية كله انسانية، إضافة الى أن الطلب الموجود في الأغنية طلب كل السيدات.

وتضمن ألبوم أصالة “لا تستسلم” 20 أغنية وهي “أنا معك”، “والله وتفارقنا”، “بيان”، “رفقًا”، “وش كنت أقول”، “دروب الأماني”، “ألمحك”، “سوي”، “لا تستسلم”، “غمض عيونك”، “ما عرفت أنطق”، “يلطف بحالي”، “إشتقت لك”، “نعم أشتاق”، “أنا عمري”، “نظرتي”، “يا مثبت”، “غيمتك هلت”، و”يوم لي”.