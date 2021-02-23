18 مليار درهم صفقات آيدكس ونافدكس في 3 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت قيمة الصفقات الموقعة في معرضي آيدكس ونافدكس 2021 المقام في أبوظبي إلى ما يقرب من 18 مليار درهم.

وشهد اليوم الثالث للمعرضين إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 12 صفقة بقيمة 5.589 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقهما نحو 17.912 مليار درهم.



وكان المعرض قد شهد في يومه الأول توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم، وتوقيع 11 صفقة في اليوم الثاني بقيمة 7.293 مليار درهم.

وانطلقت الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة.

ويأتي الحدث العالمي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسط حضور أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحا، حيث تمثل الشركات الوطنية 16% والشركات الدولية 84% مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.



ويحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي، في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفا، وسط إشادات دولية بالتنظيم.

ويأتي تنظيم معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" -اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير/شباط الجاري من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة.