شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: حياتنا كلها بقت متراقبة وأشعر بالقلق من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة إن فيلمها الأخير "بالصدفة" كان به رسالة واضحة وهى إن كل حياتنا حاليا أصبحت متراقبة حتى عندما أذهب على أى مكان اشترى أشياء بتخانق مع الناس علشان بيضايقونى بسبب تصرفاتهم، وحاليا هناك مؤامرات على أي شخص، حتى السوشيال ميديا أصبحت متراقبة من فيس بوك وإنستجرام وغيره، وأنا شخصيا لا أملك حسابات عليها، وكل ماعليها معلومات عن شغلى فقط ومعلومات عنى.

وأضافت كارول فيلم "بالصدفة" معبر عن وجهة نظرى بقالب رومانسى مشيرة إلى أنها كانت خائفة من مخرج العمل، حيث كانت أولى تجاربه في السينما ولكن شاهدته يمتلك رؤية مختلفة وعمق كبير.

وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان في استقبالها الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن