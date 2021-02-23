شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تشارك بفيديو من كواليس تصوير كليب "عقلى وقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، جمهورها بمقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب "عقلى وقف"، عبر حسابها على انستجرام، وظهرت نوال في الكواليس وهى ترقص بفستان من اللون الذهبى، ونال الفيديو إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين في جمالها و رشاقتها.

طرحت نوال الزغبي كليب "عقلي وقف"، على يوتيوب، مؤخراً، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف":

ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية

وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل

وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل

أنا عقلي وقف ..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف

قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف

اني بحبك .. اني بحبك

في الأول خفت قلت أهرب.. بشوفك قلبي يتكهرب

وببقا ف حالة مجنونة.. لما عنيك ليا بتقرب

دانت بقيت عندي متلازمة.. قال اتقل قال مالوش لازمة

ده وجودك عندي بالدنيا.. في بعادك يوم تقوم أزمة