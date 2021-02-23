شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جين فوندا تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا داخل سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نجوم الفن في الولايات المتحدة الأمريكية على تشجيع المواطنين على الحصول على لقاحات كورونا خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات وتخطى الوفيات حاجز النصف مليون، ووسط هذا، ظهرت الممثلة الامريكية جين فوندا، ملكة انستجرام، وهي تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا داخل سيارتها، ونشرت جين فوندا صورتها وهي تخضع للقاح على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: " الطلقة الثانية! من التطعيم".



جين فوندا على تويتر

وفى وقت سابق، استغلت الممثلة الشهيرة جين فوندا وقتها في العزل المنزلى الذاتى بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل جيد للغاية، حيث أحيت أحد تمارينها الشهيرة من الثمانينيات، كما أنها كشفت عن دورها لدعم مجهودات الإغاثة ضد COVID-19.



جين فوندا

ونشرت فوندا صورة لنفسها على انستجرام وهي ترتدي بدلة رياضية رمادية مع قوس قزح على الساق والظهر، وجاءت القطعة بشكل عرضي في منزلها في واشنطن، حيث انتقلت مؤخرًا لتكريس كل وقتها من أجل العمل على تغير المناخ.

وبدت فوندا أنيقة للغاية كما هي عادتها، وهو ما دفع الآلاف على الاقبال على شراء القطعة الرياضية الأنيقة. وفقًا لما ذكر موقع مجلة "Instyle".

وبعدها بأيام قليلة نشرت جين فوندا صورة أخرى لنفسها في نفس المجموعة وهي تجلس على كرسي، مع تعليق :" بعد رؤية التدفق الهائل على شراء المجموعة الرياضية فقد قررت شركة Crafted LA إنتاج عدد محدود من المجموعة للتبرع بنسبة 100٪ من صافي العائدات إلى FireDrillFriday و 1FairWage_Official".