شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يفتتج نادي جديد ببورسعيد لاختيارها عاصمة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" نادي سينما بورسعيد بالتعاون مع محافظه بورسعيد وذلك يوم السبت القادم الموافق ٢٧ فبراير الجاري.

جاء ذلك في إطار سعي المركز القومي للسينما للإهتمام بنشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات مصر، وإيمانآ من المركز بضرورة دعم الشباب السينمائيين من خلال عرض أفلامهم للجمهور، ومن جانبه صرح الباسوسي أن اختيار إقامة النادي بمحافظة بورسعيد يأتي تزامنا مع اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية هذا العام ٢٠٢١ .

ومن المقرر أن تقام فعاليات النادي بالمركز الثقافي ببورسعيد في السبت الرابع من كل شهر ،علي أن تفتتح الفعاليات بعرض الفيلم التسجيلي القصير "آخر من يغادر ريو" للمخرج "أسامة عياد" ، والفيلم الروائي "مستكة وريحان" للمخرجة "دينا عبدالسلام"، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" مع مخرجا الفيلمين للمناقشة مع الجمهور .

جدير بالذكر أن نادي "سينما بورسعيد " يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر و تقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، و الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.