شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ومحمد عز ونسرين طافش فى كواليس مسلسل "المداح" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى عدد من النجوم المشاركين بمسلسل "المداح" الذى بدأ تصويره الأيام الماضية، لعرضه فى شهر رمضان الكريم، ببدء التصوير، ونشرت نسرين طافش صورة لها من كواليس المسلسل، فيما نشر الفنان الشاب محمد عز صور تجمعه بالنجم حمادة هلال، بطل المداح.

ونشرت نسرين صورة لها بالحجاب، من دورها فى مسلسل المداح، عبر حسابها الرسمى بانستجرام، وعلقت : "رحاب.. المداح"، فيما نشر محمد عز صور تجمعه بالنجم حمادة هلال، وعلق عليها: "أخويا وحبيبي.. المداح.. كرمك وتوفيقك يارب".



نسرين طافش



محمد عز وحمادة هلال



محمد عز

ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" الذى بدأ تصوير مشاهده الأحد الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى وإجتماعى.

ومسلسل المداح بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري إخراج أحمد سمير فرج.



نسرين طافش من كواليس مسلسل المداح

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.