شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. حلا شيحة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا وحكاية زواجها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة حلا شيحة، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 23 فبراير، ويعد شهر فبراير عام هام فى حياة حلا شيحة لاسيما وأنها ولدت فيه، وكذلك احتفلت بزواجها من معز مسعود يوم 8 فبراير أيضاَ، ليس ذلك فقط بل وأن عيد زواج والدها ووالدتها فى شهر فبراير أيضاَ.

حلا دائماً ما تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بقراراتها من أول إعلان اعتزالها الفن و ارتداء الحجاب ثم عودتها للفن مرة أخرى بعد 12 عاما من الاعتزال وخلع الحجاب حتى زواجها من الداعية معز مسعود.

وبدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر ونشرت السوشيال ميديا أخبار عن هذا الارتباط الوشيك لكن حلا لم تعلق بالإيجاب أوبالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشرالأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".