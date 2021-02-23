"عراق أيدول".. سيف نبيل يُغضب الجمهور لتنمره على مشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واجه الفنان العراقي سيف نبيل حملة من الهجوم والعتاب من جانب الجمهور بعد انتقاده لمتسابقة بسبب وزنها الزائد في برنامج "عراق أيدول".

وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان العراقي وهو يلوم المتسابقة على زيادة وزنها، وينصحها بالحرص على شكلها وظهر في الفيديو وهو يقول: "أنا كنت خجلان، بحياتي ما بحب أجرح أحد، وأقولك دلال قللي شوي من الأكل وتنحفي".

وعبر سيف نبيل عن سعادته بعدما شاهد تقرير خاص بالمشتركة قبل صعودها للغناء على المسرح وهي تقول إنها بدأت العمل على تقليل وزنها، وأشار إلى أن "الفنان في هذا العصر هو حالة متكاملة من الشكل والصوت والحضور وإنه سعيد بها ويتمنى أن يراها عروسة".

وانقسم المتابعون إلى فريقين الأول رأى أنه لا يجوز للفنان سيف نبيل أن يتحدث مع المتسابقة بهذا الشكل حيث وضعها في موقف محرج وتنمر عليها، وليس من حقه الحديث في الشكل لأن دوره كعضو في لجنة التحكيم يقتصر على تقييم صوتها فقط.

ورأى الفريق الثاني من المتابعين أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه وجه نصيحة للمتسابقة دلال بشكل مهذب ولم يتحدث بأسوب جارح.

يذكر أن الفنان العراقي سيف نبيل يشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج ”عراق أيدول“ الذي يعرض على قناة MBC العراق، إلى جانب كل من الفنانين حاتم العراقي، ورحمة رياض.