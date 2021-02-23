نسرين طافش تنافس في سباق رمضان بـ"المداح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخوض النجمة السورية نسرين طافش المنافسة في سباق رمضان الدرامي 2021، بمسلسل مصري جديد يحمل اسم "المداح".

ويشارك في بطولة مسلسل المداح عدد من الفنانين أبرزهم: حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر.

وتدور الأحداث حول شاب من الريف يجسد دوره حمادة هلال، وهو متزوج من "رحاب" وتلعب شخصيتها نسرين طافش، ويدخل هذا الشاب فى العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث فى إطار درامي واجتماعي حول الروحانيات، والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر، وتقف زوجته بجانبه في كل المواقف الصعبة.

وكشفت نسرين طافش عن سبب حماسها للدور في تصريحات صحفية قائلة، إنها تحمست للدور بمجرد قراءة السيناريو خاصة أن شخصيتها غريبة ومليئة بالكثير من التحولات، وتحتاج إلى مجهود كبير وتركيز نفسي شديد.

مسلسل "المداح" من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.