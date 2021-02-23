شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. اعرف سبب إخفاء حنان أنها نجلة كرم مطاوع وسهير المرشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة حنان مطاوع، اليوم بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 23 فبراير، بالقاهرة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتليفزيون، ومن أعمالها السينمائية: "إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام"، ومن المسلسلات "محمود المصري، الست أصيلة، لا أحد ينام في الإسكندرية، بت القبائل".

وفى لقاء تلفزيونى سابق للنجمة حنان مطاوع، كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها نجلة كرم مطاوع، قائلة:" كنت هجنن في المدرسة أمى و أبويا أهم ناس في حياتى ومن نعم ربنا عليا وكنت طول الوقت عاوزه الناس تحبنى علشان أنا استحق اتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع و دورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع و أحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى أزيك و ازى بابا عامل ايه".

وتقدم حنان مطاوع فى شهر رمضان المقبل مسلسل "ورد" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته مي كساب، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، فتوح أحمد، سارة الشامي، تيام مصطفى قمر، عايدة رياض، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.