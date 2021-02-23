شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها بصورة رومانسية: قصة الحب الأروع فى الوجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هنا شيحه، بعيد زواج والديها بصورة تجمعهما في مرحلة الشباب ورسالة، تؤكد فيها أن قصة الحب التي جمعت والديها علمتهم كأبناء معنى الحب الحقيقى وتفاهم الزوجين واحترام الخصوصية، ونشرت هنا شيحه صورة والديها على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "قصه الحب الأروع في الوجود ..جعلتونا نحلم بحب موجود فقط في الاساطير مثلكما".



عيد زواج والد ووالدة هنا شيحه

وأضافت هنا شيحه، خلال احتفالها بعيد زواج والديها: "في عيد زواج أمي وأبى، نظرتك لأبي وحبك اللا نهائي وعطائك المتفاني له ولنا.. حبه لكي وتفهمه لكي واحترامك واحترام خصوصيتك وتفردك.. علاقة حب وصداقة وتفاهم وتلاقي روحي وعقلي.. يا رب ارزقني مثلك يا ابى".



صورة والد ووالدة هنا شيحه

وبالأمس، احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور لهما معاً، من كافة المراحل السنية، بداية من مرحلة الطفولة وحتى الآن.

وكتبت أثناء تهنئتها بتلك المناسبة: "حلولا نصفي الاخر، اختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد .كل سنه وانتي طيبة يا حلا يا احلي روح في الكون"، واستكملت خلال تغزلها فى حلا شيحة بقولها: "ولدت في عيد زواج أمي وأبى.. 23 فبراير عيد ميلاد الحلا.. انتي احلا ما في حياتي.. بحبك يا حلا".

وفى وقت سابق، شاركت النجمة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نيولوك جديد مختلف في أحدث ظهور لها ، ونشرت هنا شيحة صورًا في أحدث ظهور لها، بعدما صبغت شعرها وجعلته قصيرًا في نيولوك جديد، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن ذلك منذ فترة، وقد لاقت الصور والفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيها.