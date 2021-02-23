شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ظهرت أسرة كيم كاردشيان وكانى ويست "أيام الاستقرار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يسعى نجم الراب الشهير كانى ويست و نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان لأبعاد أطفالهما عن الأضواء حيث كانت توضع " الأسرة دائما فى مقدمة اولوياتهما، و كان الثنائى يحرصا على إظهار مدى ترابط الأسرة وتواجد أبنائهما دائما معهما وهو ما كان يظهر باستمرار بالصور التى يتم تداولها سواء على المواقع الفنية الشهيرة أو على صفحات الـ social media الخاصة بكانى وكيم ، واليوم نستعرض عدد من أجمل صور الزوجين مع أطفالهما .



مع اطفالهما مع اطفالهما

حيث ظهرت بعض الصور التى جمعت كيم وكانى بأطفالهما خلال النزهات المميزة التى تتمتع دائما بالفخامة ، كما التقط عدد كبير من الصورلأسرة كانى وهم يستمتعون بوقتهم على الشاطئ .



علي الشاطئ علي الشاطئ

كذلك تناقلت العديد من المواقع الفنية صور لعائلة كيم و كانى بصور التقطت من داخل واحد من أفخم قصورهما .



في قصرهما في قصرهما

كانت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان تقدمت بطلب رسمى للطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج و أنجاب 4 أطفال ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " tmz ".

تطلب كيم كاردشيان حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفال الزوجين الأربعة ، بينما تقول مصادر ذات معرفة مباشرة أن كانى ويست يرتب الحضانة المشتركة، وقد أخبرنا أن كيم وكانى ملتزمان بمشاركة الأبوة والأمومة معا.

وأكدت بعض المصادر أن الزوجين بالفعل قطعوا شوط طويل فى التوصل إلى اتفاق تسوية خاص بالممتلكات.



بسهرة عائلية مسائية



بصورة مميزة



تستمتع باشاعة الشمس مع طفلها



خلال احدي الرحلات



كيم تدلل ابنتها