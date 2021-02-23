في هذا الموعد.. إعادة عرض مُسلسل "إختفاء" على "MBC مصر2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

في أجواء من الإثارة والتشويق تبدأ قناة "MBC مصر2" يومياً في تمام التاسعة مساءً، إعادة عرض الدراما الممُيزة "إختفاء" مع النجمة نيللي كريم ونُخبه من النجوم.

وتدور أحداث مسلسل "إختفاء" حول الأستاذة الجامعية فريدة المنشاوي "نيللي كريم"، التي تعيش في روسيا، وفجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها شريف عفيفي "هشام سليم"، في ظروف غامضة نتيجة عداوته مع أحد رجال الأعمال، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكنها تفاجئ بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها كزواجه من سلافه "بسمة" والتي تتورط في العديد من القضايا مع زوجها "هشام سليم" قبل إختفائه حتى تدخل في صراعات مع فريدة التي تحاول فك لغز الاختفاء.

مُسلسل "إختفاء" يجمع نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، إنعام سالوسة، وآخرين..، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.