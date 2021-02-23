خاص.. حسن دنيا يكشف تفاصيل تلقيه لقاح كورونا وعلاجه من الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الملحن حسن دنيا تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه يستعد لمغادرة مستشفى العزل بالهرم بعد مرور شهر على دخولها، وحجزه في العناية المركزة.

الملحن الكبير حسن دنيا في تصريح خاص لموقع "الخليج 365", قال :"الحمدلله تعافيت تماما من الفيروس، ومع تحسن حالتي الصحية، أستعد لمغادرة المستشفى والعودة إلى منزلي، اليوم أو غدا ".

وعن رحلة علاجه، قال :" تلقيت اللقاح الجديد، وهو عبارة عن 5 جرعات، يتم أخذها على 3 أو 4 مرات، وقضيت حوالي 22 يوما في العناية المركزة بالمستشفى، وكانت بالفعل أيام صعبة جدا، والحمدلله أكرمني المولى عز وجل بالشفاء".

حسن دنيا الذي أصبح أول فنان مصري يتلقى اللقاح، وضع ألحان ما يزيد عن الـ 400 أغنية، وغنى من ألحانه نخبة من نجوم الغناء، ومنهم محمد منير "ربك لما يريد"، وعمرو دياب "متفكرنيش"، ومحمد فؤاد "أودعك"، وحميد الشاعري "جميل الأوصاف"، وحكيم "أنت مين"، وحسن الاسمر "اتخدعنا".

ووضع دنيا الموسيقى التصويرية وألحان العديد من المسلسلات الآفلام، ومنها "بلطية العايمة"، و"وش اجرام"، و"كتكوت"، وغيرها.