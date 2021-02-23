بطريقة كوميدية.. محمد أنور يعلق على إعلان عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الممثل محمد أنور جمهوره بعد طرح الفنان عمرو دياب للإعلان الدعائي لعطره الجديد.

نشر "أنور" صورة مجمعه في إطار واحد، من إعلان عمرو دياب وهو محاط بسيدتين، والأخرى تجمعه بالفنان حمدي الميرغني وهما متنكرتان في ملابس سيدات.

مكتوب على الصورة الأولى :"لما تشتري برفيوم الهضبة، الأخرى :"لما تشتري برفيوم من العتبة".

من ناحية أخرى خضع الفنان محمد أنور مؤخرًا، لعملية جراحية.

وكتب أنور، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك، أغلب الناس بيتمنى نعم كتير، وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة، للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض أو تعمل عملية".

تابع: "ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك، وساعتها بتتمني من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".

أضاف: "معلش مش قصدي أبقى عميق والله، بس أصل أنا عملت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي، فقولت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني".