آخرهم نجلاء بدر وأحمد مكي.. نجوم أصيبوا بكورونا وتعطلت مسلسلاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حالة من الذعر يعيشها الوسط الفني عقب إصابة عدد ليس قليل من الفنانيين بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة الماضية.

وتسببت إصابتهم في تعطيل تصوير مشاهدهم في الأعمال الدرامية، التي تعرض خلال موسم رمضان المقبل 2021.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا، أمس.

وكتبت نجلاء عبر حسابها على فيسبوك : "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".

وكتبت في منشور آخر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج".

وأضافت: "الحمد لله على كل شيء .. شكرًا بجد على إهتمامكم، وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظنا جميعا".

أحمد مكي

أصيب النجم أحمد مكي، بفيروس كورونا المستجد، يوم الأحد الماضي، وبدأ في عزل نفسه وتلقى بروتوكول العلاج اللازم.

الخبر أكده لـ"الخليج 365" مصدر من داخل فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" والذي يصوره أحمد مكي في الفترة الأخيرة مع النجم كريم عبد العزيز لعرضه في رمضان المقبل.

المخرج مصطفى فكري

أعلن مصطفى فكري مخرج مسلسل "اللي مالوش كبير"، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر "ستوري إنستجرام"، منذ أيام.

مصطفى سالم

كما أعلن الفنان الشاب مصطفى سالم، المشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل؛ إصابته هو الآخر بالفيروس، وكتب اليوم السبت، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. دعواتكم بالشفاء".

إيمان السيد

أعلنت الفنانة إيمان السيد إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير، وعادت وأعلنت الشفاء".

https://www.instagram.com/p/CKUmIi3g3cr/

محمد محمود عبد العزيز

أعلن، الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد ثبات إيجابية التحاليل التي أجراها مؤخرا، وذلك في 14 فبريار الجاري.

وكتب محمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، كورونا إيجابي، دعوات حضراتكم".

يشارك محمد محمود عبد العزيز في مسلسل "قصر النيل"، بطولة ريهام عبد الغفور، مريم الخشت، عمر السعيد.

صبري فواز

أعلن الفنان صبري فواز، 7 فبراير الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فواز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء".

وتواصل "الخليج 365" مع صبري فواز للاطمئنان على حالته الصحية، واكتفى بقوله: "الحمد لله على كل شيء".

ومن جانب آخر؛ يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

سيد رجب

كشف الفنان سيد رجب، تطورات حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال رجب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه في تحسن كبير، عكس ما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أنه يخضع حاليا للعزل المنزلي ويطبق البروتوكول العلاجي، مضيفا: "أنا تمام الحمد لله.. وأشكر الجمهور على الاهتمام بحالتي الصحية".

يشارك الفنان سيد رجب في مسلسل "تقاطع طرق"، الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل.