دراما رمضان.. الزعيم يغيب و"الفخراني" يواجه جيل الوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد موسم رمضان الدرامي 2021 غياب زعيم الكوميديا عادل إمام، بعد أن راهن على شاشة التليفزيون في السنوات الـ10 الأخيرة.

لم يكشف الزعيم عن سبب غيابه عن دراما رمضان هذا العام، لذا طالته شائعات كثيرة منها تعرضه لوعكة صحية شديدة أجبرته على الغياب، وتردد أيضا أنه لم يجد سيناريو مناسبا يتلاءم مع أفكاره، وقيل إنه مشغول بمشروع سينمائي جديد من إنتاج الشركة العربية.





وتوضح خريطة دراما رمضان أن الفنان الكبير يحيى الفخراني سيواجه جيل الوسط، إذ يخوض السباق بمسلسل جديد يحمل اسم "نجيب زاهي زركش" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويظهر الفخراني بشكل مختلف، حيث يقدم دورا جديدا عليه، فهو رجل يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها، طمعا في ثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه.

ومن الجيل القديم أيضا تنافس النجمة الكبيرة يسرا بمسلسل"حرب أهلية" والعمل من إنتاج جمال العدل وإخراج سامح عبدالعزيز ويضم نخبة من النجوم مثل باسل خياط، وجميلة عوض، وخالد أنور.

وفي الوقت الذي تراجعت خلاله نسبة حضور النجوم الكبار، حرص أغلب نجوم جيل الوسط على التواجد على الساحة والاشتراك في المنافسة.

ومن أبرز نجوم جيل الوسط الذين ينافسون هذا العام أحمد السقا وأمير كرارة إذ يلتقي هذا الثنائي في مسلسل بعنوان "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامي، كما يخوض أحمد عز السباق بمسلسل "هجمة مرتدة" ويشاركه البطولة الفنانة التونسية هند صبري، ويجتمع النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في مسلسل "الاختيار 2" للمخرج بيتر ميمي.