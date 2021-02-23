هنا الزاهد تكشف شخصيتها المفضلة في "حلوة الدنيا سكر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الفنانة المصرية هنا الزاهد في إثبات قدرتها على تحمل عبء البطولة المطلقة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

ولفتت هنا الزاهد الأنظار بقوة بقدرتها على تقمص شخصيات مختلفة في المسلسل الذي يعرض الآن على قناة "dmc".

وعن رود الأفعال التي تلقتها بعد عرض الحلقات الأولى قالت لـ"الخليج 365: "سعيدة جدا بردود الفعل حول المسلسل، فقد بذلت وزملائي مجهودا كبيرا لتقديم عمل فني يرضي الجمهور والنقاد، استقبال الجمهور للمسلسل أسعدني جدا وأتمنى أن تنال كل حلقات المسلسل إعجابه".

وعن أفضل الشخصيات بالنسبة لها في المسلسل قالت: "المسلسل يعتمد على الحلقات المتصلة المنفصلة، ومن الشخصيات المقربة لقلبي شخصية هنادي عبد الظاهر ضمن أحداث حدوتة بعنوان (المتخصصة) لأنني لم أقدمها قبل ذلك، فهي جديدة وتفاصيلها غنية".



وبسؤالها عن موعد انتهاء التصوير قالت: "حتى هذه اللحظة لا يزال تصوير الحلقات من المسلسل مستمرا".

يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ومكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، وأيمن الشايب، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.