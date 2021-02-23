منة فضالي تكشف ملامح دورها في "مقابلة مع السيد آدم 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك الفنانة المصرية منة فضالي في بطولة الجزء الثاني من المسلسل السوري"مقابلة مع السيد آدم 2".

المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم، وبطولة غسان مسعود، وعبدالمنعم العمايري، وروعة السعدي، وريم عبدالعزيز، ومن المتوقع عرضه ضمن موسم رمضان 2021.

وكشفت منة فضالي عن أسباب حماسها للمشاركة في المسلسل قائلة: "يحمل المسلسل توقيع المخرج الكبير فادي سليم، كما يضم نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، والقصة أيضا مثيرة وتحمل قدرا كبيرا من التشويق، كل هذه العوامل دفعتني للمشاركة في التجربة، لاسيما أن الدراما السورية متطورة جدا ولها تاريخا كبيرا، ويحرص على متابعتها المشاهد العربي في كل مكان".





وعن تفاصيل الشخصية التي تجسدها في المسلسل قالت: أجسد شخصية نور وهي مركبة لحد كبير، وكنت متخوفة من هذه الشخصية، إذ اعتقدت في البداية أن الحوار سيكون باللهجة السورية، لكن عندما قرأت السيناريو وجدت نور فتاة مصرية وليست سورية وهذا ضاعف من حجم حماسي في المشاركة.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" عرض في العام الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب قصته البوليسية المشوقة، ومشاركة عدد من النجوم في هذه التجربة الدرامية الغنية.