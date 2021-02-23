حلا شيحة.. "موهوبة فنيا مرتبكة شخصيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل في 23 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة المصرية حلا شيحة، وبهذه المناسبة تلقي ”الخليج 365” الضوء على فصول مهمة من حياتها.

ولدت حلا شيحة بمحافظة الإسكندرية المصرية عام 1979، لأب مصري وهو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ولأم لبنانية.

وجدت الدفء بين أسرتها، حيث يتعامل والدها بروح عصرية ويمنح الحرية لبناته اللاتي يعتبرهن مصدر سعادته، لذا لم يقف ضد رغبتها عندما اختارت الفن طريقا للحياة، وفضلت العمل في مجال التمثيل.



الغريب أنه بالرغم من امتلاك حلا شية موهبة فنية كبيرة، إلا أن إنتاجها الفني لا يتسم بالكثافة، ولا يتناسب مع الموهبة وحجم الحضور، ويرى كثير من النقاد أن ارتباك حياتها الشخصية وعدم استقرارها كان السبب وراء تراجع نجوميتها على الساحة الفنية مبكرا.



بدأت العمل بالفن من خلال مسلسل يحمل عنوان "كلمات" بطولة حسين فهمي، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية مثل أفلام: "السلم والثعبان" بطولة هاني سلامة، و"اللمبي" بطولة محمد سعد، و"عريس من جهة أمنية" أمام عادل إمام.



رجال في حياة حلا شيحة

لم تحقق حلا شيحة النجاح في حياتها الشخصية بنفس قدر نجاحها المهني، حيث تزوجت 3 مرات، الأولى من الفنان هاني عادل وحدث الانفصال بشكل سريع بسبب اختلاف الطباع.

وفي عام 2006 قررت النجمة المصرية اعتزال الفن وارتداء الحجاب، ثم تزوجت من رجل كندي الجنسية بعد اعتناقه الإسلام وأنجبت منه 4 أبناء.

وتوقع الجميع استمرار غياب حلا شيحة عن الساحة الفنية، لكن الغريب أنها وبشكل مفاجئ تخلت عن الحجاب في 2018، وانفصلت عن زوجها، وعادت للساحة وشاركت الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل بعنوان "زلزال"، ثم النجمة يسرا في مسلسل "خيانة عهد" إنتاج عام 2020.



في بداية 2021 أحدثت حلا شيحة جلبة كبيرة بعد زواجها الثالث من الداعية معز مسعود الذي سبق له الزواج 3 مرات أبرزها من الفنانة شيري عادل، وعقب الزفاف قالت إنها لن تعتزل الفن، ومستمرة مهما كانت الظروف.