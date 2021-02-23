شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: اعتذرت عن فيلم "إحكى ياشهرزاد" لجرأته وبحترم وبحب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن بدايتها الفنية في مصر وسبب اعتذارها عن فيلم "إحكى يا شهرزاد" للمخرج يسرى نصر الله، من بطولة منى زكى.

وقالت النجمة كارول سماحة:"أنا كنت زعلانه لأنى كان نفسى اشتغل مع مخرج كبير زى يسرى نصر الله، لأن دائما أفلامه بتترك بصمة ولما كلمنى كنت حابه، بس أنا شعرت بالخوف بعد القراءة، والدورأكتر من جرئ، وأنا وقتها كنت لسة داخلة مصر والناس حبانى وحطانى على الرف بشكل حلو، ولقيت الدور هيبقى صدمة بعد نجاح أغنيتى"أتطلع فيا"، و"أنا قلبى ليه حاسس أوى"، و تخوفت لأن كان الجمهور لسة بيتعرف عليا كمطربة أوقات حاجات كتير بتيجى مش في الوقت المناسب، والنجمة منى زكى بالنسبة ليا أهم النجمات في مصر، وعشقتها في الدور وهى نالت وقتها انتقادات كتير بسبب جرأة الدور، وأنا مش بقول لا على الجرأة بشكل عام في جرأة بتعدى معايا مقبولة، يمكن لو أتقدم ليا في وقت غير الوقت كنت ممكن وافقت عليه، والحمد الله اللى قدمت الدور ممثلة كبيرة بحبها كتير وبحترمها".

وتابعت كارول:" كليبى "أيام الشتى"و"أرجع يا زمان"، نزلوا بكريسماس ألبوم، وحبيت إنه ما يكون ألبوم تقليدى يحكى عن العيد والشجر وزينة الأعياد في النهاية بتبقى هدفها إنساني بنفكر في الفقراء والناس الغلابة والناس المحرومة من حاجات كتير، ولا مرة حد غنى قبل كده للناس الغلبانة، ومبحبش إن الفنان يبقى في قالب معين، فيروز غنت للأطفال ألبوم كامل، غنت رومانسى ووطنى وأكتر شيء بحترمه فى الفنان إن يكون عنده جرأة وروح المغامرة التعددية في شغله إذا صوته يسمح، ولا عمرى شوفت حالى في حدود في اختياراتى".

وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة خلال حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (1)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365