شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل هند صبرى "مغامرات علا عبد الصبور" بسبب تغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تصوير مسلسل هند صبرى الجديد "مغامرات علا عبد الصبور"، بسبب تغيير الديكورات ومن المقرر استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدم تصوير جزء من أحداثه خلال الأسابيع الماضية، ويشارك هند صبرى فى بطولة العمل مجموعة من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات منهم الفنان هانى عادل كما تم التعاقد مع الفنانة سوسن بدر وطارق الإبيارى وآخرين من النجوم.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية.

والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.