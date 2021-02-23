بعد وفاتها.. زوج الراقصة ناريمان عبود يوجه لها رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكر الموسيقار اللبناني وسام الأمير زوجته الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، التي رحلت متأثرة بفيروس كورونا المستجد بكلمات مؤثرة.

ونشر "الأمير" صورة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" يا حبيبي فيق شو مغفيك ؟

من أول الليل وأنا بناديك، سهرتني على لحافك الغفيان، لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك، إرحم جفوني يا قمر نيسان، حاجي دخيلك نوم بيكفيك، جايي الربيع يشوفنا عرسان، بتقبل يجي ها الضيف ما يلاقيك".

وأعلن وسام الأمير وفاة زوجته ناريمان عبود، يوم السبت 13 فبراير الجاري.

كتب وسام الأمير، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :" يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل إلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".