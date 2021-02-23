"زيجاتها واتهامها بالعنصرية ووصية والدها".. حكايات حلا شيحة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحتفل اليوم الثلاثاء 23 فبراير، الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها الـ 42 ، إذ أنها من مواليد 1979، وكان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي بعنوان "كلمات"، بينما كان فيلم "ليه خلتني أحبك" أول أفلامها، ثم "السلم والثعبان" ثم "اللمبي" و"عريس من جهة أمنية" و"كامل الأوصاف".

ونرصد لكم حكايات حلا شيحة في التقرير التالي:

زيجاتها

زواجها الأول.. ألغي حفل زفاف الفنانة حلا شيحة والفنان هاني عادل، بيومين عام 2006 ، حيث وقع الطلاق قبل الزفاف بيومين، وإلتزمت "حلا" الصمت لأنها لا تحب تسليط الضوء على حياتها الشخصية، وعلق وقتها هاني عادل بأن الطلاق وقع دون إرادته لتنتهي قصة زواجهما قبل أن تبدأ.

زواجها الثاني ..انفصلت الفنانة حلا شيحة، عن زوجها الكندي ستيف مارك بعد اعتزال الفن وزواج دام لـ11 عام سافرت خلالها وعاشت خارج مصر.

وصدر الطلاق من الشهر العقاري بالإسكندرية بمنقطة المنشية، ولديها أربعة أطفال من زوجها ستيف مارك الكندي.

زواجها الثالث.. بدأت قصة الحب بين حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك، وفي يوم 2 ديسمبر الماضي، أثار معز مسعود الجدل من جديد حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء"، لينتهي الأمر بإعلان عقد قرانهما يوم 8 فبراير 2021 داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل.

وصية والدها

أوصى الفنان التشكيلي أحمد شيحة،ابنته الفنانة حلا شيحة في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، بالوقوف إلى جانب زوجها، والمحافظة على فنها وتقديم الأدوار ذات القيمة الفنية فقط حتى تكون نموذجًا لفتيات مصر.

الحجاب

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن ارتداء وخلع الحجاب ببرنامج "التاسعة"مع وائل الإبراشي، قائلة: "الناس شافتني شالت الحجاب تبقى كذا .. لبست الحجاب تبقى كذا .. كل واحد ليه مطلق الحرية إنه يختار ما يحب، طالما لا يضر أحد.. الدين ليس شكل بل جوهر ومعاملات وأمانة ووفاء وصدق.. بعض الناس اللي بتشتم فيا على السوشيال ميديا لأني خلعت الحجاب، فهل الدين بيقول كدا.. ومن صفات ربنا الجمال والود وإحنا مفتقدينها ومش بنطبقها.. وكون إني عملت حاجة وبعدها رجعت عنها دي حاجة تخصني وممكن في يوم أرجع لها.. معرفش، الناس بقت تدخل في النوايا ويشككوا فيها ويسيئوا الظن".

عمليات التجميل

كشفت الفنانة حلا شيحة ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أجريت عملية تجميل بسيطة لمرة واحدة، وكانت غلطة مني، وكانت لحظة جنان إني أجربها وأشوف شكلي بطريقة مختلفة، فطلعلي (دبل خدود)"، ولما عملته اتضايقت ومش هكررها تاني".

اتهامها بالعنصرية

تعرضت الفنانة حلا شيحة لتهمة العنصرية، إزاء الاتهامات التي وجهت إليها بالعنصرية على خلفية حديثها عن عاملتها المنزلية، وذلك على خلفية تدوينة لها عبر حسابها على إنستجرام، قالت فيها: "مربيتنا العزيزة راشيل أنت لست مربية بل عضو في عائلتنا، عيد ميلاد سعيد وشكرًا على كل شيء ورعايتنا.. تلك المرأة الرائعة الكينية من أفريقيا حقًا مثل الأخت لي.. أمنح الحب والإهتمام للمربية في منزلك من قلبك وتأكد أنهم سيقدمون الشعور ذاته لك.. شكرا راشيل وأتمنى لك في يوم ميلادك كل الأفضل يا فتاتي الكينية، ولا يهم إن كنتِ بيضاء أو سوداء".

وردت "حلا" على هذه الاتهامات خلال لقاء لها ببرنامج"التاسعة": "أردت مفاجأتها في عيد ميلادها.. رأيت في عينيها فرحة بتقديرها للاحتفال بها.. لم أقصد أي عنصرية عندما تحدثت عن لون بشرتها..أنا لم أقل شيئا يجرح العاملة، ولو بتكلم عن بشرتها هي بالأخص كانت تبقى عنصرية.. وعلى فكرة هي بتعتز بإنها سوداء وبتفخر بهذا".

عودتها للتمثيل

عادت الفنانة حلا شيحة إلى التمثيل بعد غياب دام 12 عاما بمسلسل "زلزال" عام 2019 ، حيث كان آخر أعمالها قبل فترة التوقف بفيلم "كامل الأوصاف" من إنتاج 2006.

وقدمت بعد "زلزال" مسلسل"خيانة عهد" عام 2020 ، وتعود للسينما بفيلم "مش أنا" أمام الفنان تامر حسني الذي تنتظر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

