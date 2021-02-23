"قصة الحب الأروع".. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها الاحتفال بعيد زواج والديها الذي يوافق يوم 23 فبراير.

ونشرت "هنا" صورة لهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قصة الحب الأروع في الوجود ..جعلتونا نحلم بحب موجود فقط في الأساطير مثلكما.. عيد زواج أمي وأبي".

وأضافت: "نظرتك لأبي وحبك اللا نهائي وعطائك المتفاني له ولنا.. حبه لكي وتفهمه لكي واحترامك واحترام خصوصيتك وتفردك.. علاقة حب وصداقة وتفاهم وتلاقي روحي وعقلي.. يا رب أرزقني مثلك يا أبي".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته: حسن الرداد وبسمة ومحمد لطفي ووليد فواز وأحمد صيام ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.