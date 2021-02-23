أغلى أنواع الفاكهة في العالم.. سعر الحبة الواحدة بثمن سيارة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:16 صباحاً - قد تشهد أسعار الفواكه ارتفاعا في بعض الأحيان الأمر الذي قد يتسبب بغضب الكثيرين، ولكن بعد قراءة هذا المقال فمن المؤكد أنك ستغير رأيك حول ارتفاع أسعار الفواكهة ، حينما تعلم أنه يوجد أنواع من الفاكهة قد يصل الحبة منها ثمن سيارة على الأقل.

1- مكعبات البطيخ

مكعبات البطيخ أو البطيخ المربع واحدة من أكثر الفواكه باهظة الثمن في العالم. سوف يلفت انتباهك شكله غير العادي، وهو ما يجعل ثمنه مرتفعا يبلغ 800 دولار أمريكي، لكن طعمه مثل المعتاد.

فكرة زراعة هذا البطيخ ظهرت لأول مرة في اليابان وتمت زراعتها في قوالب مربعة الشكل من الخشب لمنحها شكلًا ملفتًا للنظر.



2- تفاح Sekai Ichi

يزرع هذا التفاح في اليابان، والواحدة منه بحجم 907 جرامات تكلف 21 دولارا، وهو من أغلى ثمار الفاكهة في جميع أنحاء العالم والأجود أيضا.

ما يجعل هذا التفاح مختلفًا عن المعتاد هو أن كل واحدة يتم تلقيحها يدويًا ويتم غسلها بالعسل وختمها يدويًا، كما أن طعمها الحلو يجعلها واحدة من أكثر أنواع التفاح اللذيذة في جميع أنحاء العالم.



3- مانجا الشمس

يطلق عليها (بيضة الشمس) Taiyo no Tamago Mangoes وهي من أغلى أنواع المانجو في العالم. يزرع في مقاطعة ميازاكي باليابان، وثمن حبتين من هذه الفاكهة 3000 دولار.

4- فراولة سمبيكا الملكية

هي غريبة وفاخرة وتعد من ألذ أنواع الفراولة في جميع أنحاء العالم، وما يجعلها مختلفة عن المعتادة هو لونها وطعمها وملمسها وشكلها.

يتم اختيار كل فراولة بعناية ولكل فراولة نفس الشكل والقوام والطعم، ويبلغ سعر 12 حبة منها 85 دولارا.



5- عنب ياقوتي

هل سبق لك أن تخيلت شراء عنقود عنب بـ4000 دولار؟ ما يجعل هذا العنب باهظة الثمن حجمه وملمسه ومذاقه، ويرزع في محافظة إيشيكاوا باليابان.

هذا العنب بحجم كرة بينج بونج وكل عنب بها نفس الشكل والحجم والملمس، وطعمه حلو للغاية ما يجعله أفضل أنواع العنب في جميع أنحاء العالم.



6- بطيخ يوباري

كل ما قرأناه سابقًا في كفة، وهذا النوع النادر والفريد والفاخر من البطيخ، والذي يطلق عليه اسم «بطيخ يوباري»، في كفة أخرى تمامًا.. فتخيل أنك إن أردت أن تأخذ هدية فاخرة وغالية الثمن لأي شخص؛ تأخذ حبة من هذا البطيخ، هذا إن كنت تستطيع دفع ثمن الحبة الواحدة، الذي يصل حتى 23 ألف دولار أمريكي! فهل لديك الشجاعة حتى تشتري واحدة وتهديها لأحدهم؟! والطرف الآخر.. هل لديه الشجاعة حتى يأكل «23 ألف دولار» في دقائق معدودة؟!