تفاصيل صادمة.. سواريز يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، عن كواليس انتقاله من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، ملمحا لتعرضه إلى من نوع الإهانة في “الكامب نو”.

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع “غول” الرياضي، قال سواريز “ما أزعجني في الأمر أنهم وصفوني بالعجوز وأنني لم أعد أصلح للعب في فريق رائع مثل برشلونة”.

وأوضح نجم ليفربول الأسبق، والبالغ من العمر 34 عاما: “لو لم أنني لم أقدم أي شيء في ناد مثل برشلونة لثلاثة أو أربعة مواسم ، لكنت تفهمت الأمر.. ولكني في كل موسم كنت أسجل أكثر من 20 هدفا وكنت أحتل المرتبة الثانية في التهديف خلف ميسي”.

ولفت إلى أن العملاق الكتالوني تعاقد مع لاعبين دون المستوى في الآونة الأخيرة، موضحا: “اليوم، يمكننا أن نرى أنه ليس من السهل اللعب في برشلونة … الكثير من اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق لم يقدموا المستوى المتوقع منهم”.

وتابع: “أنا لعبت لمدة ست 6 في برشلونة وحافظت على مستوى معين وكنت ألبي التوقعات”.

ونوه إلى أن برشلونة بات بحاجة إلى العديد من التغييرات، مشيرا إلى أنه قبل أن يغادر في سبيل حدوث ذلك، قبل أن يزيد: “ما أزعجني هو الطريقة التي أجبرت بها على المغادرة، أعتقد أنني كنت أستحق بعض الاحترام”.

وشدد سواريز على أن وصفه بالعجوز وأنه لم يعد في مستواه جعله يختار فريق أتلتيكو مدريد للرحيل إليه، متابعا: “لقد أخبرت نفسي أنني سأستمر في إظهار ما لدي. وهذا هو السبب في فكرة الذهاب إلى فريق أتليتيكو الذي يمتاز بالتنافسية”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني حاليا برصيد 55 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة الذي يحتل المرتبة الرابعة، فيما يحتل المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 52 نقطة.

كما يشار إلى أن سواريز يتصدر قائمة الهدافين في الليغا برصيد 16 هدفا بالتساوي مع قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لديه نفس العدد من الأهداف.