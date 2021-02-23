أمريكا تعتقل زوجة “إمبراطور المخدرات” المكسيكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:16 صباحاً - ألقت السلطات الأمريكية القبض على زوجة “إمبراطور المخدرات” المكسيكي خواكين جوزمان، الشهير باسم “إل تشابو”، الزعيم السابق لعصابة سينالوا، بسبب تورطها في تهريب المخدرات دوليا.

وتم القبض على إيما كورونيل إيسبورو (31 عاما) في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا، ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن الثلاثاء. وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين.

ولم يتسن التعرف على محامي كورونيل. ولم يتضح سبب وجودها في منطقة واشنطن. وتحمل كورونيل الجنسيتين الأميركية والمكسيكية.

وجاء اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان (63 عاما) في بروكلين، حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة عندما كان زعيما لعصابة سينالوا.

وأصبحت ملكة الجمال المكسيكية السابقة إيما كورونيل أيسبورو وجها مألوفا ومثيرا للجدل خلال محاكمة زوجها، إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الشهير بـ«إل تشابو»، في الولايات المتحدة.

وولدت كورنيل في كاليفورنيا عندما كانت والدتها تزور أقاربها هناك، إلا أنها نشأت في بلدة كانيلاس المكسيكية بولاية دورانغو.

وفي السابعة عشرة من عمرها، التقت كورونيل إل تشابو في إحدى الحفلات. وبعد بضعة أشهر، شاركت في مسابقة لملكات الجمال وفازت بها. وذكرت الصحف المكسيكية أن إل تشابو ظهر في المسابقة مع مئات المسلحين، ثم أعلن بعد ذلك أنه سيتزوجها.

وقد تزوجا بالفعل في يوم عيد ميلاد كورونيل الثامن عشر.

وأدين والد كورونيل، إينيس كورونيل باريراس، العضو البارز في عصابة سينالوا، التي تزعمها إل تشابو، بتهمة الاتجار بالمخدرات في عام 2013 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام.

أما عمها، إيغناسيو ناكو كورونيل فقد قتل في عام 2010، وقد كان أيضا عضوا رئيسيا في سينالوا.

وسبق أن اتهمت زوجة إل تشابو بمساعدته على الفرار من السجن، الذي هرب منه مرتين في أعوام 2001 و2015، وهو الأمر الذي تنكره كورونيل باستمرار.

وخلال المحاكمة، أظهرت الأدلة وجود رسائل نصية متبادلة بين ملكة الجمال السابقة وزوجها حين كان هاربا من السلطات المكسيكية عام 2012.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال إل تشابو لكورونيل في إحدى هذه الرسائل «كل شيء حدث بسرعة… إنهم يلاحقونني… أحتاج ملابس جديدة… أحبك وسنتحدث لاحقا». فأجابته قائلة: «أتمنى ذلك عزيزي».

ودائما ما كانت كورونيل تستخدم حسابها على «تويتر» للدفاع عن زوجها ونفي كل التهم الموجهة إليه.

لكنها توقفت عن استخدام «تويتر» منذ أغسطس (آب) 2017، حيث انتقلت إلى موقع مشاركة الصور «إنستغرام».