شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يستعد لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم خالد سليم خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "دمر حياتى" من ألحان مصطفى محفوظ وكلمات وليد الغزالى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، حيث يقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة كما أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كما يستعد لتصوير أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتحمل اسم "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية أيضا.





فى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج .

وشارك مؤخرا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط .





وعرض للنجم خالد سليم مؤخرا آخر أعماله فى الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين والذى حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث فى كل حلقاته، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.