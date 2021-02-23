نسرين طافش بالحجاب.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش متابعيها بأول صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "المداح" الذي تنافس به ضمن موسم رمضان المقبل.

وظهرت نسرين طافش بالحجاب في الصورة التي نشرتها عبر موقع "أنستقرام" من كواليس المسلسل الذي تشارك فيه أمام الفنان حمادة هلال وعلقت عليها: "رحاب المداح رمضان_2021".

ويجسد الفنان حمادة هلال دور شاب ريفي يتزوج نسرين طافش ويدخل في العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث في إطار درامي واجتماعي حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

المسلسل يشارك في بطولته الفنان أحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجة، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن شائعات الزواج طاردت نسرين طافش، وقد ارتبط اسمها بثلاثة من النجوم: نصيف زيتون وخرجت نسرين عن صمتها وقالت إنها مجرد شائعة، وتيم حسن، كما انتشرت شائعات حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان وأنها كانت سببا في انفصاله عن المطربة أصالة.