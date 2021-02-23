شكرا لقرائتكم خبر عن 2 The Croods يتصدر قائمة أعلى الإيرادات بشباك التذاكر فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع فارايتي عن تصدّر فيلم The Croods: A New Age شباك التذاكر الأمريكي، حيث حقق الفيلم مليون و700 ألف دولار في الفترة من 19 وحتي 21 فبراير الجاري، الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

الفيلم يدور حول عائلة كرودز وطريقة تعامل أفرادها مع مفردات الحياة العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفعهم إلى مغامرة.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.