"أبويا كان مستعد يبيع كل اللي معاه".. ابن شعبان عبد الرحيم يكشف سر فقدان بصره (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف "سيد" ابن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، لأول مرة عن سر فقدان بصره، مشيرا إلى أنه متزوج ولديه 4 أولاد، ويعاني "عيب خلقي في عينيه" ولد به.

وقال نجل شعبان عبد الرحيم خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": "أبويا كان رقم واحد، وكان بالنسبالي أعمله اللي عاوزه، وأنا مفتقده أوي دلوقتي.. ومش عارف أبقى بني آدم طبيعي زي الأول.. ضهري انحنى خلاص".

واصل: "أبويا قالي هتبقى نجم كبير، وهتعمل ألحان لنجوم معروفين ومشاهير، وبالفعل عملت لحن لطارق الشيخ هينزل لسه بعد يومين.. أنا ملحن ومطرب".

وعن فقدان بصره، قال: "أنا اتولدت بعيب خلقي.. طلعت من المدرسة عشان مش بعرف أبص في الكتاب.. وأبويا قال لو ينفع أبيع كل اللي معايا واللي ورايا واللي قدامي وأرجع فقير وأعيش في أوضة زي زمان مستعد بس بصرك يرجع".

وقال سيد شعبان عبد الرحيم، إنه رغم فقدان بصره، لكنه كان يعمل مع والده من صغره، منذ 19 عامًا، ويعزف على "الأورج" مضيفًا: "كنت بعزف أورج مع أبوبا، وكنت عاوز أبيع الأورج بعد رحيل والدي".

وغيّب الموت، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في 3 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز 62 عاما، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري بعدما تدهورت صحته فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب ورحل عن عالمنا.